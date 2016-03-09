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    Грозный: «Спартак» получил в лице Аленичева абсолютно идеальную кандидатуру»

    Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный посоветовал руководству красно-белых дать время нынешнему наставнику команды Дмитрию Аленичеву.

    «Сегодня главное, что я могу пожелать спартаковскому руководству – это терпения. Сегодня, на мой взгляд, красно-белые получили в лице Аленичева абсолютно идеальную кандидатуру. Аленичев – не только выдающийся в прошлом игрок, он - настоящий спартаковец. А то, что у него не получается что-то в первый сезон… Давайте возьмем свежий пример Моуринью в «Челси», когда при целой россыпи звезд что-то с самого начала пошло не так… При этом «Спартак», явно не обладающий столь же яркой подборкой исполнителей, переживает очевидную болезнь роста и становления. А вместе с ним - и сам Дмитрий. К тому же «Спартаку» сейчас меньше всего нужно размениваться на очередные метания по ходу сезона. Важно понять, что если удастся перетерпеть сейчас – команда, на мой взгляд, получит тренера на долгие годы. Красно-белые уже слишком много перепробовали – а результат, увы, всегда один», - сказал Грозный.

    Напомним, что после 19 туров «Спартак» имеет в своем активе всего 30 очков и занимает седьмое место в чемпионате России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2016 21:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 10 марта 2016, 08:26

      А чем был плох Карпин тогда????Он трижды в медали брал пусть серебро и бронзу а на золото объективно состав не тянул,,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      n1981 10 марта 2016, 00:14

      Верните Романцева!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 марта 2016, 22:40

      Пора признаться самим себе, что Спартак нынче середняк, и радоваться тому что находитесь в 1-ой десятке

      0
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      Рейтинг: +18

      199077 9 марта 2016, 22:32

      Нельзя сейчас Аленичева убирать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 марта 2016, 22:02

      Лучше бы мог быть лишь сам Грозный.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 21:59

      Только энтого афериста забыли спросить, ага.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 марта 2016, 21:55

      Полностью согласен.

      2
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