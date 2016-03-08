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    Киселев: «У «Томи» будут и другие спонсоры, когда выйдем в Премьер-лигу»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о финансовой ситуации в команде.

    «С теми финансами, которые спонсоры выделили, мы работаем до мая планомерно, без рывков. До мая деньги есть. Потом, надеемся, дополнительные средства будут. Будем ли отталкиваться от других денег? Будут другие спонсоры, когда выйдем в Премьер-лигу. Я надеюсь, мы туда зайдeм не на один сезон», – цитирует Киселева «РИА Томск».

    Напомним, что после 24 туров «Томь» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2016 15:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 13 марта 2016, 09:15

      томи еще рано в вышку...судя по последним играм

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