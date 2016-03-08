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Игнатьев высказался против натурализации Марио Фернандеса

8 марта 2016, 13:29
27

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался против заигрывания защитника ЦСКА Марио Фернандеса за российскую национальную команду.

«Я против того, чтобы российскую границу охраняли легионеры. Марио Фернандес не настолько велик, чтобы от его присутствия в сборной России зависел результат. Разумеется, он отличный игрок, что он и демонстрирует в ЦСКА. Но в нашей сборной должны играть российские футболисты.

Наши школы будут по-другому относиться к подготовке футболистов: зачем готовить своих игроков, если проще привести иностранца и дать ему российский паспорт», — сказал Игнатьев.

Ранее сообщалось, что Фернандес подал документы для получения российского гражданства. Впрочем, президент РФС Виталий Мутко исключил вероятность участия игрока в Евро-2016 в составе сборной России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Россия ЦСКА Фернандес Марио Игнатьев Борис Мутко Виталий
Комментарии (27)
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Freyk
1457434621
Вот Бориса Игнатьева только не спросили.
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Т О Р П Е Д О
1457436284
Старый маразматик вылез
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REDWHITE_
1457437389
правильно дед говорит. Только малолетки за гастарбайтеров переживают)
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Рулон Обоев
1457438565
По делу всё. Боря, верим.
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skipushkach
1457443949
В принципе по делу говорит,да и даже если смотреть по позиции,правых защитников в сборной хватает,не нужен там Марио
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REDWHITE_
1457447069
своего шлака полно, еще чужого добавить)
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REDWHITE_
1457449778
проще сделать по-гинеровски)) поехать в Африку, наловить на ветках 25 негритят, натурализовать, вот и сборная.
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aleksander
1457450457
Игнатьев истеричка!!! покажи кто лучше??? или хотябы молодого кто сможет заиграть в ближайшие 1-2 года??? если и сверкнет, то как и все молодые, к которым мало мальски появляется интерес у клубов первой 5-ки, или (европеских) начнет требовать контракт с повышенной з\п, а когда получит свое начнет инстораммить фото своих новых тачек,квартир,часов и т.д а играть забудет!!! вопрос, к чему придрался? пусть играет Фернандес, если и уровень и возможности позволяют!!! а нашим будущим "молодым звездочкам и талантам" больше труда и меньше пафоса! P.S. менталитет у русских нас таких!!! требования завышенные а играть и работать не хотим... явлюсь болельщиком не ЦСКА, а ЗЕНИТА))
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kara-mba
1457459995
Вот консерватор, сидел бы на даче и не мешал...
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Рулон Обоев
1457460905
Мудаки, которые минусуют.... вы действительно считаете, что будет лучше, если приглашать играть за Россию всякую второсортную иностранную шваль???!!!
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