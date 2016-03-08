Игнатьев высказался против натурализации Марио Фернандеса

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался против заигрывания защитника ЦСКА Марио Фернандеса за российскую национальную команду.

«Я против того, чтобы российскую границу охраняли легионеры. Марио Фернандес не настолько велик, чтобы от его присутствия в сборной России зависел результат. Разумеется, он отличный игрок, что он и демонстрирует в ЦСКА. Но в нашей сборной должны играть российские футболисты.

Наши школы будут по-другому относиться к подготовке футболистов: зачем готовить своих игроков, если проще привести иностранца и дать ему российский паспорт», — сказал Игнатьев.

Ранее сообщалось, что Фернандес подал документы для получения российского гражданства. Впрочем, президент РФС Виталий Мутко исключил вероятность участия игрока в Евро-2016 в составе сборной России.