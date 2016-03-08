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    Верратти: «Я больше не получаю необязательные карточки»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что он становится умнее и больше не получает не нужные предупреждения.

    "Я взрослею и продолжаю учиться. Раньше я часто получал необязательные желтые карточки. Теперь я молчу на поле и не получаю их. Это очень хорошо, так как ранее я часто был дисквалифицирован из-за этого.

    Теперь я хорошо знаю французский язык и могу нормально разговаривать с судьями. Раньше им казалось, что я проявляю агрессию по отношению к ним", - сказал Верратти.

    Стоит отметить, что в двух предыдущих сезонах 23-летний Верратти получил 22 предупреждения в 61 матче чемпионата Франции. В этом сезоне в пассиве хавбека всего 2 желтые карточки в 17 поединках Лиги 1.

    Источник: Guardian.com

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    08.03.2016 13:23
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