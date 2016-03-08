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    Канищев: «Таких контрактов, как у Халка, в Европе нет и у более классных футболистов»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Халка. Отметим, что в нынешнем сезоне бразилец провел за петербургскую команду в РФПЛ 17 матчей и забил в них восемь голов.

    – Халк прошел с «Зенитом» все сборы. Почему же он до сих пор «на карнавале»?

    – Видимо, хорошо провел отпуск, вот и растренировался… Дело в том, что не все игроки очень быстро набирают кондиции даже после относительно короткого перерыва. Мы же не знаем, как Халка готовили к официальным матчам, насколько он мотивирован. Поэтому можно только констатировать, что бразилец пока не в порядке.

    – А может все дело в том, что Живанилду просто обиделся на руководство «Зенита», которое не отпустило его в Китай на очень хороший контракт, вот и притворяется растренированным? Или все это домыслы?

    – Задам встречный вопрос: разве у Халка плохая зарплата в «Зените»? Таких контрактов, как у него, в Европе нет у многих более классных, чем бразилец, футболистов. При этом однозначно нельзя сказать, что свои деньги он отрабатывает на 100 процентов. Каких-то сверхъестественных результатов с сине-бело-голубыми не добился. Словом, я не думаю, что он на кого-то обиделся, и не верю в расхожие домыслы. В «Зените» Халк получает приличное материальное вознаграждение. Тем более что совсем недавно он говорил о своей готовности играть в Петербурге чуть ли не до старости.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.03.2016 09:31
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1306

      Taps 8 марта 2016, 13:17

      Пора гнать ссаными тряпками этого пляжного фраера.
      Полный бездарь.
      Испортил всю игру "Зенита".

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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 09:56

      Хульк закончил с футболом.
      Да и не гоже в 30 лет за такую зарплату булки напрягать.

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