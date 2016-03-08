После матча между «Уралом» и «Динамо» было задержано четыре болельщика

После матча 19-го тура РФПЛ, в котором встречались «Урал» и «Динамо» (1:1), сотрудниками полиции было задержано четыре болельщика. Все они нарушили правила поведения на стадионе «СКБ-Банк Арена» и будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба свердловской полиции.

«Сотрудниками полиции в дежурную часть были доставлены четыре болельщика. В настоящее время решается вопрос об их привлечении к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», – говорится в источнике.