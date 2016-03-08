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    Кенциг: «За Даббура «Грассхоппер» хотел выручить 10 миллионов. Им интересовались топ-клубы»

    Генеральный директор «Сошо» Илья Кенциг заявил, что форвард «Грассхоппера» Мунас Даббур являлся трансферной целью ряда европейских клубов. Напомним, в покупке израильтянина заинтересован ЦСКА.

    – По некоторой информации за Даббура могут заплатить 4,5 миллиона евро. Что думаете о такой цене?

    – Не знаю, какие сейчас планы у «Грассхоппера». Но зимой в газетах было, что за форварда предлагают 4,5 миллиона. «Грассхоппер» же вообще хотел выручить за него якобы 10 миллионов. А недавно где-то прочитал, что его готовы продать за шесть миллионов. А 4,5 миллиона... На мой взгляд, за этого футболиста потребуют больше. Интерес к нему есть. Пусть даже не со стороны таких клубов, как, например, «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль». Но надо учесть, что на рынке цены сейчас упали. Может, действительно сумма трансфера составит 4,5 миллиона... Но с другой стороны, зимой его за эту цену отпускать не хотели, а сейчас он играет не хуже.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2016 06:04
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