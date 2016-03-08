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  • Ловчев: «Натурализация Фернандеса принесет пользу не только ЦСКА, но и сборной России»

Ловчев: «Натурализация Фернандеса принесет пользу не только ЦСКА, но и сборной России»

8 марта 2016, 00:38
6

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением о натурализации иностранных игроков для сборной России. Напомним, сегодня защитник ЦСКА Марио Фернандес подал документы для получения гражданства РФ. Напомним, ранее обладателем российского паспорта стал голкипер «Локомотива» Гилерме.

«Мотивы натурализации для ЦСКА – понятны. Сейчас, когда в РФПЛ сократили лимит на легионеров и, видимо, еще сократят, клубы стараются выйти из положения таким образом. Недавний пример: Гилерме из «Локомотива», который ранее получил российский паспорт. В случае с Фернандесом – это хорошая новость не только для игрока и клуба, но и для сборной России. За годы, проведенные бразильцем в нашем чемпионате, мы узнали, что он хороший защитник. Фернандес давно живет в России и хорошо относится к нашей стране. На Евро-2016 и ЧМ-2018 он сборной России точно бы пригодился.

Мы хотим, чтобы наша сборная играла хорошо. Сейчас уже никто не говорит о Вике Уайлде и Викторе Ане, которые принесли нам золото на Олимпиаде в Сочи. Пройдет лет 10-15, и никого уже не будет удивлять, что за нашу сборную играют иностранцы. Никуда не денешься от этого – мы живем не за железным занавесом.

Надо понимать, натурализация – необратимый процесс. Все стараются сблизиться. И мы с Европой стараемся сблизиться. Сейчас пока народное мнение такое, что не надо нам бразильцев. Но когда Фернандес, например, поедет на Евро и будет там хорошо выступать, мы будем говорить о нем, как о Викторе Ане.

Да, у нас на этой позиции в сборной есть Смольников. Но, во-первых, Смольников хуже Фернандеса, а, во-вторых, никто не знает, как Игорь будет играть через некоторое время. В конкуренции ничего плохого нет. В конце концов, за сборную России играл баскетболист Холден, который забросил решающий бросок на чемпионате Европы. Он много лет провел в России. И Фернандес тоже, думаю, еще немало лет поиграет у нас», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Россия Смольников Игорь Гилерме Фернандес Марио Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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Asbjorn
1457387209
Скоро как в мини футболе будет
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msbleff
1457400787
все верно Ловчев говорит. Лишь страны бывшего ссср стараются играть своими игроками,но продвижения никакого,абсолютно. Натурализация необходима. Давно уже признать надо,что в такой большой стране,у нас нету 25 человек одного уровня,которые смогут конкурировать с европейскими грандами.
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gor77
1457408440
Мы многого не знаем, что на самом деле происходит в команде: клуб или сборная. Но ради шутки есть вот такое! Польско-турецкие игроки сборной Германии: Защитник Шкодран Мустафи Защитник Жером Боатенг Защитник Yogan Santos Полузащитник Сами Хедира Полузащитник Илкай Гюндоган Полузащитник Месут Озил Полузащитник Эмре Джан Полузащитник Лерой Сане Полузащитник Карим Беллараби Нападающий Лукас Подольски Нападающий Мирослав Клозе И ничего!))))))))))))
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APchelov
1457484215
Ну сравнил... Мирового уровня Виктора Ана и средних по сути футболистов )))
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Garrincha58
1457509688
тогда зачем вводить лимит вот в чем вопрос лимит вводили все в одно горло орали не даем молодым раскрыться а как же они появятся если начнем легионеров натурализовывать где логика а ее как раз и нет потому что насрать всяким министрам и им подобным на развитие нашего футбола им ЧМ надо провести а дальше хоть трава не расти всем на все наплевать лишь бы не обосраться на мировом мундиале перед Хозяином и перед остальным миром
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