Ловчев: «Натурализация Фернандеса принесет пользу не только ЦСКА, но и сборной России»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением о натурализации иностранных игроков для сборной России. Напомним, сегодня защитник ЦСКА Марио Фернандес подал документы для получения гражданства РФ. Напомним, ранее обладателем российского паспорта стал голкипер «Локомотива» Гилерме.

«Мотивы натурализации для ЦСКА – понятны. Сейчас, когда в РФПЛ сократили лимит на легионеров и, видимо, еще сократят, клубы стараются выйти из положения таким образом. Недавний пример: Гилерме из «Локомотива», который ранее получил российский паспорт. В случае с Фернандесом – это хорошая новость не только для игрока и клуба, но и для сборной России. За годы, проведенные бразильцем в нашем чемпионате, мы узнали, что он хороший защитник. Фернандес давно живет в России и хорошо относится к нашей стране. На Евро-2016 и ЧМ-2018 он сборной России точно бы пригодился.

Мы хотим, чтобы наша сборная играла хорошо. Сейчас уже никто не говорит о Вике Уайлде и Викторе Ане, которые принесли нам золото на Олимпиаде в Сочи. Пройдет лет 10-15, и никого уже не будет удивлять, что за нашу сборную играют иностранцы. Никуда не денешься от этого – мы живем не за железным занавесом.

Надо понимать, натурализация – необратимый процесс. Все стараются сблизиться. И мы с Европой стараемся сблизиться. Сейчас пока народное мнение такое, что не надо нам бразильцев. Но когда Фернандес, например, поедет на Евро и будет там хорошо выступать, мы будем говорить о нем, как о Викторе Ане.

Да, у нас на этой позиции в сборной есть Смольников. Но, во-первых, Смольников хуже Фернандеса, а, во-вторых, никто не знает, как Игорь будет играть через некоторое время. В конкуренции ничего плохого нет. В конце концов, за сборную России играл баскетболист Холден, который забросил решающий бросок на чемпионате Европы. Он много лет провел в России. И Фернандес тоже, думаю, еще немало лет поиграет у нас», – сказал Ловчев.