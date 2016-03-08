Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «ЦСКА на 80% уже чемпион»

8 марта 2016, 00:19
3

Экс-футболист «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, за счет чего, по его мнению, ЦСКА смог добиться победы над красно-белыми в матче 19-го тура РФПЛ. Также он отметил, что вопрос о чемпионстве армейцев практически решен.

«Следующая игра у ЦСКА в Ростове. Если они ее выиграют, то можно говорить о чемпионстве ЦСКА. Сейчас же оно оформлено процентов на 80.

Серьезное преимущество ЦСКА перед «Спартаком» – линия обороны и опорная зона у армейцев сильнее, чем у красно-белых. Из-за того, что у «Спартака» проблемы в средней линии, группа атаки команды оказалась отрезана. Более того, из-за позднего приобретения Мельгарехо она не так хорошо сыграна. Парагваец появился только на последнем сборе, поэтому находится не в лучшем состоянии.

Организация игры в атаке выглядела просто чудовищно. «Спартак» за всю игру не создал ни одного момента», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мельгарехо Лоренцо Бубнов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pirboy71
1457411517
Держи карман шире:)
Ответить
REDWHITE_
1457416621
Санек поменял вектор)) Обычно он зениту лижет)
Ответить
APchelov
1457484501
А Ростов, судя по всему - на 20%
Ответить
Главные новости
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
22:36
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
22:32
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
22:27
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
3
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
86
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
6
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
9
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
10
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
22:23
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:57
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
6
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
9
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
10
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
142
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
4
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
2
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+