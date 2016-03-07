Бюджет «Урала» в нынешнем сезоне составляет один миллиард

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о бюджете «Урала» в нынешнем сезоне и задачах, который стоят перед клубом.

«Бюджет нашего клуба на этот сезон составляет один миллиард рублей. Если говорить о следующем сезоне, то бюджет будет примерно такой же, ничего не потеряет. «Урал» обречен уверенно выступать. Есть задача побороться за еврокубки. Но все должно быть постепенно, только входим во вкус», – отметил Рапопорт.

На данный момент «Урал» набрал в РФПЛ 27 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.