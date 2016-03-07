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    Ширко: «Перспективы «Спартака»? Шестое место»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко после поражения красно-белых в матче 19-го тура РФПЛ с ЦСКА поделился мнением о перспективах подопечных Дмитрия Аленичева. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое место.

    Хочется качества. Если пас – то надо своему. Если идешь в стык, выиграй его. Если бьешь – то старайся бить в ворота. Но много брака, много проигранных стыков. Хочется другого качества футбола. Именно качества. Дело не в только в сумбуре, мне кажется, если футболисты будут элементарно выполнять правильно технические приемы, то шансы появятся.

    Перспективы?

    По тому, что увидел – шестое место.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.03.2016 15:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +78

      msbleff 7 марта 2016, 16:17

      клуб раба 7-9е займет с такой игрой.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 15:58

      Шестое - это ещё щедро.
      Через год пора падать в ПерДив. Нехрен в РПЛ атмосферу портить.
      -
      А там бы вы могли рассказывать другим пердивовцам байки, будто бы у вас "великая история", и "для вас нету мест кроме первого", и прочую пустую ерунду. Клубам ПерДива понравится вас чпокать, потому что у вас очень красивые надувные звёздочки над ромбиком.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:04

      в пердиве всю свою карьеру проиграл фотоаппарат из Удельного парка.
      Скоро царь на дембель и бросит он этот проект к маме.....!!
      сам знаешь, к какой)

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 7 марта 2016, 16:29

      Скоро?
      Так сядь и жди.
      Обязательно дождёшься.
      -
      Ну, может не ты - так внуки твои дождутся. Или уже их внуки. Или внуки тех внуков, которые приходятся внуками твоим внукам. Кто-то обязательно дождётся. Если только Солнце раньше не остынет.

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 марта 2016, 15:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На шестом газпроект из Удельного парка закончит)))))
      Спартак на 5-ом))

      -4
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