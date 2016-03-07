Снегопад не помешает проведению матча между «Уралом» и «Динамо»

Пресс-служба «Урала» заявила, что погодные условия не помешают проведению матча 19-го тура РФПЛ между «шмелями» и «Динамо». Напомним, встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 14:30.

«Погода не помешает проведению матча между «Уралом» и «Динамо». Вчера и позавчера шел сильный снег, но сегодня синоптики говорят, что его не будет. Поле у нас натуральное, оно накрыто защитной пленкой. Но если все-таки пойдет снег, то на матче будет использован мяч другой расцветки», – отметил источник.