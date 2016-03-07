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    Ребров: «Впереди еще 11 игр, много важных матчей»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров не придает большого значения поражению в матче с ЦСКА (0:1).

    «Мы готовились не только к этому матчу, хотя понятно, что дерби всегда стоит особняком. Готовились ко второй половине чемпионата. Впереди еще 11 игр, много важных матчей. Некогда переживать. Сейчас не по себе и грустно. Но если носы повесим, то что будет дальше?

    Надо обыгрывать «Амкар» и «Анжи», у нас есть конкретные задачи. Нужно спокойно проанализировать случившееся», — сказал Ребров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.03.2016 09:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 марта 2016, 11:44

      Другим командам тоже по одиннадцать матчей предстоит сыграть. И все будут хотеть выиграть )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 марта 2016, 11:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      уверен, что Спартак финиширует гораздо выше бомжей

      -4
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 7 марта 2016, 10:57

      Каждая игра должна быть важное

      0
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 7 марта 2016, 10:19

      Каждый год одно и тоже мямлит! Самый важный матч вы уже проиграли товарищи!!!

      5
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      Рейтинг: +427

      policepnz 7 марта 2016, 10:03

      11 игр 33 очка, гавкнул Валера в свое время!

      1
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > policepnz 7 марта 2016, 11:26

      Валера как брал медали,пускай не золоьые,,,а два серебра и бронза чего то стоят

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