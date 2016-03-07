Варди: «Не слежу за матчами конкурентов»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди не наблюдает за матчами конкурентов в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге. Об этом заявил сам футболист.

«Я от многих слышал, что матчи конкурентов в прошлом туре закончились удачно для «Лестера», но я их не смотрел, а играл в Call Of Duty. Никто не верил в нас на старте сезона. Все говорили, что мы будем бороться за выживание. Мы испытывали давление до того момента, как гарантировали себе сохранение прописки в АПЛ. С тех пор мы получаем удовольствие от всего, что происходит», — цитирует Варди Goal.