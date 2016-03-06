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    Артем Ребров: «Спартак» проиграл ЦСКА по делу, но нельзя сказать, что кто-то не старался»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о матче 19-го тура Премьер-лиги против ЦСКА (0:1), отметив, что армейцы полностью переиграли красно-белых.

    «Как бы непросто это ни было признавать, ЦСКА выиграл по делу. Нужно с мужеством это принять.

    Физически мы нормально выглядели. Хоть поле и было тяжелое, команда физически справилась. Проиграли именно по игре.

    Посмотрите на статистику: удары, угловые – во всех аспектах проиграли. Моментов практически не создали. При этом нельзя сказать, что кто-то не старался, не бежал», – сказал Ребров.

    Напомним, после сегодняшнего поражения «Спартак» опустился на седьмую строчку в таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2016 23:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 марта 2016, 09:59

      В этой игре кроме Бокетти в Спартаке мне и выделить то некого.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 марта 2016, 02:57

      Все штанги оплодотворил?

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 марта 2016, 00:33

      Старались все, по крайней мере по картинке в ТВ. но у ЦСКА был тренер, у Спартака - низкоквалифицированный, получающий ЗП сотрудник. Нельзя рассчитывать на положительный результат, если нанял дилетантов.

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