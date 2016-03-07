РФПЛ. Гол Пеева принес «Амкару» победу над «Анжи»

В матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» в гостях одержал минимальную победу над «Анжи» – 1:0. Победу пермскому клубу принес единственный гол Георги Пеева, забитый в дебюте встречи.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Пеев, 3.

Анжи: Юрченко, Лазич, Жиров, Эбесилио, Тагирбеков, Маевский, Менса, Хадарцев (Бериша, 60), Максимов, Боли, Абдулавов.

Амкар: Селихов, Бутко, Занев, Белоруков, Зайцев, Баланович, Гол, Огуде (Джикия, 10), Комолов (Шаваев, 80), Пеев (Йовичич, 72), Прудников.

Предупреждения: Боли, 30 – Баланович, 64.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

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