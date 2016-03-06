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    Аленичев: «Рассчитывали на индивидуальные действия Промеса и Мельгарехо»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:1) в 19-м туре российской Премьер-лиги.

    «Многое не получалось, особенно в атаке. Это связано с тем, что это был первый официальный матч в весенней части чемпионата. В действиях игроков присутствовала скованность, эта скованность помешала показать футбол, на который способны. Судейством я доволен, я с уважением отношусь к судьям, со своей работой Николаев справился. Стычки между футболистами были, но это нормально, это дерби. Все прекрасно знают, что такое дерби. Было напряжение, но это нормально.

    Мы рассчитывали на индивидуальные действия Промеса и Мельгарехо, но они могли сыграть более эффективно. Выпустили молодого Зуева, который обладает прекрасной скоростью, но ему не удалось продемонстрировать свою скорость сегодня.

    Говорите, класс игроков ЦСКА выше класса игроков «Спартака»? У каждого – свое мнение. Я бы так не сказал. По уровню мастерства приблизительно равные команды, просто состав ЦСКА более сыгранный», – сказал Аленичев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2016 21:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 марта 2016, 13:03

      Пока все живут надеждами далеким прошлым когда спартак чего то стоил,цска и зенит выигрывают чемпионат)просто нужно смириться что спартак середнячек для рфпл,Краснодар за 8 лет сделал то, что спартак пытается уже лет 8 создать)

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      Рейтинг: +1847

      mahan 7 марта 2016, 11:39

      Да, уж печально, уже столько лет говорим про воспитание молодежи, высокий потенциал команды, хоть бы в одном сезоне увидеть бы этот потенциал. А молодежь да воспитываем, только вот как эта молодежь начинает играть хоть немного , сразу бегут в другие клубы. А в Спартаке опять не кому играть и снова говорим про высокий потенциал. Может хватит отговорок ? И пора действительно начать играть, а не выходить на поле и ходить пешком. Пацаны во дворах бегают быстрее чем вы и играет лучше чем вы "ПРОФЕССИОНАЛЫ" так называемые. Мы болеем за Вас всей душой, а вы все проигрываете и проигрываете, хватит трепать нервы Вашим БОЛЕЛЬЩИКАМ.

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 6 марта 2016, 22:17

      Адекват. У ЦСКА сыгранный состав и вообще есть своя игра, чего пока что нет у Спартака. Но, надеюсь, игра будет, если Федуну хватит терпения еще на полгода-год. Проблески игры уже были осенью, и весной их должно стать больше. Да и в этом матче было видно, что Спартак старается играть в пас и в касание, просто эта игра у Спартака еще не на том уровне, чтобы так действовать против ЦСКА.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Вомбат 7 марта 2016, 00:20

      Давай определимся.

      1) Сыгранный состав у коней. А кто его сыгрывает? Тренер. А что наш недотренер ни разу один и тот же состав не выставил?

      2) проблески игры. А что ж наш недотренер за 3 месяца вообще ничего не наиграл?

      3) уровень. Как-то у Карпина в лазарете 11 чел. основной обоймы были и практически дубль проиграл 2-1 при очень достойной игре. Я готов смотреть на это, а не на безволие команды недотренера. Любой уровень команды ликвидируется желанием победить, тому примеров - масса.

      ПС: может уже уволить это подобие тренера? Хоть кто-то был хуже него за последние 25 лет?

      -2
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 марта 2016, 22:15

      зачем столько играть контрольных игр !?
      результат нулевой .

      -2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 марта 2016, 22:11

      Большие претензии к главному тренеру-почему на сборах так слабо работали над стандартами,при Романцеве стандарты исполнялись мастерски?

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > nemolod 7 марта 2016, 00:14

      При Эмери и Карпине - мастерски.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 22:02

      Аленичев, до свидания.
      Чемодан-вокзал-Армав
      ир. Там срочно нужен хороший тренер со спартаковским прошлым.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 6 марта 2016, 22:00

      В принципе правильно сказал

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 6 марта 2016, 21:58

      Я расчитывал, что у Спартака будет тренер. А нет, у Спартака на тренерском мостике вафля.

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 марта 2016, 21:57

      Дмитрий Анатольевич ,сборы то на что были?почему не сыграли с командами классом выше?почему не усилили состав?

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Asbjorn 6 марта 2016, 22:07

      Усилили конкурента) че вам мало? Берите ьердыева он с нуля без сыгранности результат даст

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > PNZ1985 6 марта 2016, 22:14

      да не сказал бы,что усилили прям,там Еременко не хуже Широкова,а Бердыев,я думаю,сам в Спартак не пойдет,есть такое ощущение

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