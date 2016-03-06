Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «По игре счет должен был быть крупнее»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы армейцев в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:0) прокомментировал исход московского дерби.

    «По игре счет должен был быть крупнее. Мы создали в первом и втором таймах больше моментов, чем соперник, но не смогли полностью реализовать преимущество. В целом провели матч уверенно. Игра была напряженная. Когда играешь против такого серьезного соперника, необходимо быть собранными. Когда ты выигрываешь в дерби, эмоции – важная составляющая. Мы победили, поэтому эмоции положительные», – рассказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2016 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 марта 2016, 22:17

      Полтора тайма было преимущество,а затем прижались к свои воротам,как осенью и начали играть на отбой и это после сборов!
      Сегодня повезло,но в Ростове будет гораздо более крепкий соперник!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 6 марта 2016, 22:08

      Главное 3 очка в копилке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 21:49

      5:0 или 6:0. Но в любом случае - всухую.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11