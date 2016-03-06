Слуцкий: «По игре счет должен был быть крупнее»

Полтора тайма было преимущество,а затем прижались к свои воротам,как осенью и начали играть на отбой и это после сборов!
Сегодня повезло,но в Ростове будет гораздо более крепкий соперник!
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы армейцев в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:0) прокомментировал исход московского дерби.
«По игре счет должен был быть крупнее. Мы создали в первом и втором таймах больше моментов, чем соперник, но не смогли полностью реализовать преимущество. В целом провели матч уверенно. Игра была напряженная. Когда играешь против такого серьезного соперника, необходимо быть собранными. Когда ты выигрываешь в дерби, эмоции – важная составляющая. Мы победили, поэтому эмоции положительные», – рассказал Слуцкий.