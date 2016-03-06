Ловчев: «Локомотив» – пример того, как продажей одного футболиста можно разрушить команду»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 19-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Локомотивом» (2:1) заявил, что продажей форварда Умара Ниасса железнодорожники разрушили собственную игру. Напомним, сенегальский нападающий во время зимнего трансферного окна перешел в «Эвертон».

«Состав «Локо» не тот, чтобы команда боролась за первое место. Он неплохой, но разницу в нем делают, отвечают за результат, двое. Эти игроки выделяются из общей массы своим уровнем мастерства, классом. Я имею ввиду защитника Чорлуку и форварда Ниасса. Но Ниасс продан, и это огромная ошибка. Когда нам клубные менеджеры говорили о трудности приобретения новичков в зимнее окно, они имели в виду то, что мы видим сейчас на примере «Локомотива» – команду продажей одного футболиста просто разрушили», – рассказал Ловчев.