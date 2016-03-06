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    Черевченко: «В который раз сами себе привозим голы»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал итоги выездного поединка 19-го РФПЛ против «Терека» (1:2).

    – «Локомотив» живо начал, забил быстрый гол, но быстро пропустил. Что случилось?

    – Мы это уже проходили со «Спортингом». В Москве забили быстрый гол, но три получили в оборотку. Слишком глубоко сели, начали обороняться уже с пятой минуты, непонятно почему. Будем разбираться.

    – Что говорили команде в перерыве?

    – Сказал, что нужно прекращать непонятные ошибки. В который раз сами себе привозим голы. По сути, это не «Терек» сегодня выиграл, это мы проиграли.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    06.03.2016 19:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 6 марта 2016, 19:34

      хе...ово, Игорёк...

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    • ...
      Рейтинг: +28

      MirOb1 6 марта 2016, 19:20

      Терек победил заслуженно!!!

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