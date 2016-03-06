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    Агент Виллаш-Боаша: «Андре не принял окончательного решения покинуть «Зенит»

    Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, заявил, что его агент еще не принял окончательного решения покинуть петербургский клуб.

    «Виллаш-Боаш доволен клубом, Санкт-Петербургом, но в настоящий момент он еще не принял окончательного решения. Мы ждем окончания чемпионата и потом, конечно, встретимся с представителями клуба и посмотрим, что произойдет. Он счастлив в клубе, и клуб им также доволен. В данный момент он сконцентрирован только на том, чтобы удачно закончить сезон с клубом», – рассказал Гонсалвеш.

    Напомним, ранее сообщалось, что португальский специалист покинет стан сине-бело-голубых по окончании сезона. Виллаш-Боаш руководит «Зенитом» с 2014 года.

    Источник: ТАСС

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    06.03.2016 17:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 марта 2016, 13:14

      Если дойдет до 1/4 и в чемпе 2 место возьмет то впринцепи пусть остается)а если вылетит от бенфики и в чемпе запорит то шнать!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 6 марта 2016, 23:54

      нафиг он нужен, с такими результатами...

      2
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      Рейтинг: +79

      буба спб 6 марта 2016, 20:40

      нет уж, назвался груздем- полезай в корзину.
      спасибо за всё и скатертью дорога!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 марта 2016, 18:49

      Компенсации солидной хочет

      -2
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      Рейтинг: +231

      yanedo 6 марта 2016, 18:26

      ой неморочте людям голову уйдёт не уйдёт да нас-рать

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 18:03

      Если не принял решения - нехрен болтать о своём возможном уходе.
      Боаш, со многих точек зрения, ведёт себя не по-мужски.
      Так что ему лучше всё жеуходить и не парить мозг нормальным людям.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 марта 2016, 17:48

      Ну если лимит отменят, то может и останется. К тому же больше чем в Зените ему нигде платить не будут всеравно.

      -1
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