Николай Левников: «После изменений в правилах в РФПЛ появится четвертая замена»

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что четвертая замена в дополнительное время и правило «тройного наказания» появятся в РФПЛ после утверждения данных изменений в футбольных правилах.

«Россия не вовлечена в тестировании четвертой замены в дополнительное время и в правиле «тройного наказания». Мы подождем, когда изменения правил в игре будут четко прописаны в книге правил футбола. Сейчас это просто эксперимент.

Сегодня у нас в юниорских соревнованиях в различных регионах страны производится по пять-шесть замен. И это не противоречит старым правилам. Сегодня о четвертой замене говорится только в рамках официальных соревнований национальных сборных и ведущих лигах мужских состязаний», – рассказал Левников.