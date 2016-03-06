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    Николай Левников: «После изменений в правилах в РФПЛ появится четвертая замена»

    Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что четвертая замена в дополнительное время и правило «тройного наказания» появятся в РФПЛ после утверждения данных изменений в футбольных правилах.

    «Россия не вовлечена в тестировании четвертой замены в дополнительное время и в правиле «тройного наказания». Мы подождем, когда изменения правил в игре будут четко прописаны в книге правил футбола. Сейчас это просто эксперимент.

    Сегодня у нас в юниорских соревнованиях в различных регионах страны производится по пять-шесть замен. И это не противоречит старым правилам. Сегодня о четвертой замене говорится только в рамках официальных соревнований национальных сборных и ведущих лигах мужских состязаний», – рассказал Левников.

    Источник: ТАСС

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    06.03.2016 16:30
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