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    Акимов: «Кажется, что Виллаш-Боашу без разницы, как «Зенит» закончит чемпионат»

    Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов поделился своими впечатлениями от игры санкт-петербургской команды в матче 19 тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

    «Полумоменты и зародыши атак были, но ничего опасного «Зенит» действительно не создал! Несколько раз с правого фланга были попытки передач, прострелов. Это было обусловлено тем, что Торбинский очень активно убегал вперед. Но в целом сыграли очень блекло. Мне вообще кажется, что Виллаш-Боашу без разницы, как закончится чемпионат, португалец официально объявил, что уйдет летом. Он уже решил для себя, что чемпионами «Зениту» в этом году не стать.

    Поэтому главная задача для него — успешно выступить в Лиге чемпионов, чтобы в следующей команде получить более весомый оклад. Для болельщиков это не оправдание, им хочется видеть более остроатакующий футбол. Была мысль, что «Зенит» в преддверии матча с «Бенфикой» постарается наиграть схему, тактику, активно пойдет в прессинг. Против португальцев ведь нужно будет обязательно забивать. Однако ни в каких атакующих действиях «Зенит» замечен не был.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.03.2016 15:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1306

      Taps 6 марта 2016, 17:54

      Квадратного убрать вместе с Вошем.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 6 марта 2016, 17:14

      Почти всем похрен на РФПЛ...уровень диктует спрос.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 марта 2016, 17:00

      Потомучто не нужно лимит менять мне тоже было бы без разницы

      2
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      Рейтинг: +79

      буба спб 6 марта 2016, 16:52

      печально это. опять провальная весна

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 марта 2016, 16:47

      еще кого-нибудь прикормят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2016, 16:16

      Согласен полностью.

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 марта 2016, 15:52

      Это-то совсем не удивительно. Удивительно то, что и игрокам тоже походу все равно.

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