Молодежное первенство. «Динамо» забило шесть мячей «Уралу» на выезде

В очередном матче 19 тура молодежного первенства чемпионата России "Урал" на своем поле крупно проиграл московскому "Динамо". Бело-голубые сумели отправить шесть мячей в ворота голкипера хозяев Алексея Мамина, при этом пять из них были забиты во втором тайме.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 19-й тур

Урал (мол.) – Динамо (мол.) – 1:6 (0:1)

Голы: 0:1 – Грулев, 19; 0:2 – Могулкин, 48; 0:3 – Грулев, 51; 0:4 – Кузьмин, 57 (с пенальти); 1:4 – Гулиев, 66; 1:5 – Терехов, 69; 1:6 – Шолох, 89.