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    Бергстрем: «Первые впечатления от Казани только положительные»

    Новоиспеченный защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем поделился своими впечатлениями от первой игры за казанский клуб против «Кубани» (1:0) в 19 туре чемпионата России.

    — Сложный был матч, «Кубань» сильно прессингует, немножко скользко было. Но это была битва, и мы победили в ней, поэтому я очень рад. Это был мой дебютный матч за «Рубин», и вышел я на позиции левого защитника, но все равно отдавался на все сто процентов, и здорово, что мы победили.

    — Каково было, кстати, играть на непривычной позиции?

    — Тяжеловато, последний раз я играл слева два с половиной года назад, и это было всего два раза. Но я выкладывался и был не один на поле, рядом была команда. Думаю, в защите мы сыграли здорово, все отработали, может быть, стоило забить еще один гол, но в итоге есть победа, это самое важное.

    — Что скажете о «Казань Арене»?

    — Фантастический стадион! 16 тысяч было на стадионе ведь, да? И мы слышали фанатов весь матч, они громко кричали, давали нам дополнительный заряд, заставляли нас бежать лишние метры даже когда все устали. Замечательная атмосфера, мне очень понравилось.

    — Сама Казань какое впечатление производит?

    — Первые впечатления только положительные, я живу в центре города, на улице Баумана. И даже просто гулять по улицам очень приятно, город классный.

    Источник: ФК «Рубин»

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    06.03.2016 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +210

      castromen 6 марта 2016, 14:58

      На Баумане-то всем бы хотелось жить.

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