Ловчев: «Такой «Зенит» «Бенфику» победить не сможет»

Известный эксперт Евгений Ловчев по итогам матча «Зенита» с «Краснодаром» (0:0) засомневался в способности петербуржцев переиграть «Бенфику».

«Результат справедлив. Моментов команды создали мало. Можно, конечно считать за шансы промах Витселя по мячу и удар Халка со штрафного в концовке, но на этом практически все. Это, конечно, мало для людей, получающих довольно приличные деньги. Другое дело, что защищаться всегда легче, чем атаковать. Это тактика: ты расположился на своей половине поля согласно схеме и выбиваешь мяч, а атака – это во многом индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Оно основывается на уверенности в своих силах и физической готовности. С этим у «Зенита» и в частности у Халка есть проблемы.

Боаш наверняка держал в голове и предстоящий матч с «Бенфикой». Поэтому долгое время «Зенит» играл в три центральных полузащитника — Юсупов, Хави Гарсия и Витсель. Таким образом, больше возможностей для подключения к атакам имели крайние защитники питерцев – Анюков и Жирков. Можно сказать, репетиция перед матчем с «Бенфикой». Но такой «Зенит», какой мы увидели с «Краснодаром», победить «Бенфику» не сможет. Нет атаки. А в домашнем матче без нее нельзя. Надеемся, что к матчу с португальцами «Зенит» успеет еще добрать форму. Главное — забить быстрый гол. Вряд ли стоит сильно надеяться на Кокорина относительно матча с португальцами. Он пока никакой. Как и в последних матчах за «Динамо» — незаметный. Но его приведут в порядок. В «Зените» такие люди играют, а ему надо будет соответствовать», — заключил эксперт.