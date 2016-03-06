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    Тренер ЦСКА: «Глупо отрицать, что у нас самый сильный футбольный менеджмент»

    Старший тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин похвалил менеджмент своей команды и рассказал о перспективах создания второй команды.

    «Вопрос создания второй команды ЦСКА постоянно обсуждается. Но наши президент и гендиректор — умные люди. Глупо отрицать, что у нас самый сильный футбольный менеджмент в стране. Мы доверяем им, они — нам. Они считают, что на данный момент она не нужна.

    Наши ребята, уходящие в аренду, идут не во второй дивизион, а в первый или в РФПЛ. Какой-то смысл во второй команде, может быть, и есть, но вторую лигу парни и так перешагивают», — пояснил Гришин.

    Источник: Sports.ru

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    06.03.2016 08:39
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