Кононов: «Нападающие не забивают уже четыре матча, Торбинский переиграл Халка»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов в эфире канала «Наш футбол» подвел итог матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

«Не хватило голов. Сама игра была интересной и богатой на хорошие комбинации, на хороший отбор мяча. Хотелось бы, чтобы еще были голы и чтобы у нас было на один гол больше, чем у «Зенита». Но не получилось. Обе команды сыграли строго», – сказал Кононов.

Кроме того, наставник, оценил игру своих подопечных.

«Игрой и отношением футболистов я доволен. Но мы не забиваем, наши нападающие не забивают уже четыре матча. В этом плане присутствует неудовлетворение. Что касается игры Торбинского, то я думаю, что он переиграл Халка. Дима провел хороший матч, активно подключался к атакам. Мог и забить во втором тайме при стандартном положении».

Также Кононов прокомментировал травму Гранквиста.

«Если не пропустили, значит, это не сильно сказалось. Хотя лишняя замена в атаке нам не удалась».