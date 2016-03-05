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    Виллаш-Боаш: «Команды великолепно сыграли в защите. Ломбертс и Нету провели один из лучших матчей»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о матче 19-го тура, в котором его подопечные сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

    «Сегодня встречались две очень хорошие команды, это был достаточно сильный матч. Кто бы забил гол, тот и одержал бы победу, но никому это не удалось. Можно сказать, что обе команды великолепно сыграли в защите, чего нельзя сказать о нападении. Хотя шансы были у обеих команд. У нас были свои моменты.

    Должен сказать, что Нету и Ломбертс провели один из своих лучших матчей, что я наблюдал в их исполнении, можно только поздравить их с сегодняшней игрой. Что касается травмы Гарая, то мы потеряли очень сильного защитника», рассказал Виллаш-Боаш в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 21:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 марта 2016, 00:30

      Дама. А ведь Ломбертс недавно заявлял, что выиграем всё, и станем чемпионами. Сперва сделай-потом хвастай

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