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    Бабаев: «Широков мог перейти в ЦСКА сразу же после ухода из «Зенита»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что полузащитник Роман Широков мог перейти в московский клуб сразу после его ухода из «Зенита».

    – Широков является воспитанником армейской школы, но за главную команду ПФК ЦСКА до нынешнего года не выступал. Воссоединение, однако, могло произойти еще раньше, не так ли?

    – Могло. Сразу же после ухода Романа из «Зенита». Мы вели переговоры, обозначили условия, на которые были готовы пойти. Конкуренты предложили больше, Широков перешел в другой клуб. Но ни о каких обидах не может быть и речи. Мое личное мнение: Роман, возможно, немного сожалеет, что не перешел тогда к нам. В ПФК ЦСКА он мог бы добиться большего в спортивном плане.

    Напомним, в стан армейцев хавбек перешел в качестве свободного агента. Последним местом работы Широкова был «Спартак».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.03.2016 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 5 марта 2016, 21:42

      А сам тогда говорил, что таких возрастных игроков ЦСКА не берет, это- де противоречит политике клуба. Гинер тоже что-то в этом духе сказал. Значит тогда все они врали, то-то Слуцкий тогда отмалчивался. Широков же сказал, что он пошел туда куда брали, и на прямой вопрос хотел бы он в ЦСКА ответил что-то типа: - Конечно, но не сложилось. Теперь понятно почему не сложилось.

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