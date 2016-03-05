Гунько: «От московского дерби ожидаю хорошей игры и победы «Спартака»

Старший тренер молодежного состава «Спартака» Дмитрий Гунько накануне матча 19-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА рассказал, чего ожидает от данной встречи. Напомним, московское дерби пройдет завтра на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 19:30.

«Ожидаю хорошей игры и победы «Спартака». Игра покажет, кто в какой форме находится. Сейчас я не стал бы оценивать шансы, потому что действительно очень интересно будет посмотреть, как команды войдут в этот отрезок чемпионата. Как для «Спартака», так и для ЦСКА это будет очень важный матч», – рассказал Гунько.