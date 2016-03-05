Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Не вижу разницы между «Спартаком» и ЦСКА»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не оставил без внимания предстоящий матч красно-белых с московским ЦСКА.

    «Меняются игроки, тренеры — но накал в дерби всегда на высочайшем уровне. В этом смысле разочарования точно не будет. Мне кажется, «Спартак» не проиграет. Я на данный момент не вижу разницы между этими командами. ЦСКА в прошлом году провалил концовку. С «Уфой», судя по отзывам, тоже не блистал, до перерыва игра шла равная. Ну и кого «Спартаку» бояться? Если забьет первым, «армейцев» затрясет», — заключил Мостовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2016 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 марта 2016, 13:46

      разница есть!))
      у коней одни негры играют))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      biber ru 5 марта 2016, 11:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      по отзывам только дилетанты и судят

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      muvet 5 марта 2016, 11:30

      Кажется Слуцкий был прав насчет дилетанта.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 5 марта 2016, 11:08

      че он курит, пародия на эксперта е моё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2016, 10:24

      защита никакая

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2016, 10:24

      боюсь обосрёмся с конями)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > IVAN53 5 марта 2016, 13:48

      да лан, старых кляч надо обыгрывать!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2016, 10:23

      лучше нюхать 2 носка, чем болеть за цска))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 09:45

      Завтра в армейской столовой на ужин свиные шашлыки давать будут )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 5 марта 2016, 09:24

      ДА две средненькие команды..Ну очень!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98

      redarmy83 > zeni 5 марта 2016, 09:34

      Ага, и только пидерский зенит без бабла газпрома и до середняка не дотянет)))) Сам по себе клуб нулевой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > redarmy83 5 марта 2016, 10:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА без чемодана Гинера, просто табун.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Zeff 5 марта 2016, 12:56

      Дурачина ты простофиля

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > olic29ivica 5 марта 2016, 15:17

      Просто спартаковец.
      То есть - да.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11