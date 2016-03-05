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    Тотти может стать помощником Спаллетти в «Роме»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти имеет три возможных варианта сотрудничества со своим нынешним клубом в следующем сезоне. После открытого конфликта с главным тренером Лучано Спаллетти 39-летний нападающий грозился покинуть столицу Италии, однако в настоящий момент клуб предлагает ему продлить контракт до 2017 года, либо же стать помощником Спаллетти или занять место в структуре клуба.

    Напомним, что Тотти высказался негативно в адрес Спаллетти, так как посчитал отсутствие игровой практики неуважением к его заслугам в клубе.

    Источник: Corrieredellosport

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    05.03.2016 08:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      DanikI21 5 марта 2016, 12:21

      Ох ты, оказывается мой Акк еще работает, зарегался очень давно, еще со времен Соккера, круто)

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 марта 2016, 11:55

      Да нет мне кажется тренером он хорошим не станет,а вот в структуре поработать это его)

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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 5 марта 2016, 11:06

      С уважением к Тотти , но время беспощадно лучшие годы ушли пора завязывать , и тренер будет норм

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