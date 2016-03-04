Гвардиола: «Очень жду матча с «Боруссией» из Дортмунда»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола рассказал о своих ожиданиях от матча 25-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

«Я очень жду этого матча, в Дортмунде всегда потрясающая атмосфера. Эта игра – одно из лучших противостояний в европейском футболе, и именно ради таких матчей люди становятся футболистами. Наша идея состоит в том, чтобы взять мяч и играть.

Думаю, что игра будет зрелищной. Этот матч – реклама всего немецкого футбола», – сказал Гвардиола.

Встреча «Боруссия» Д – «Бавария» состоится в субботу, 5 марта. Начало – в 20:30 по московскому времени.