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Мутко: «Сборная России в истории футбола стоит выше сборной Англии»

4 марта 2016, 15:21
8

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко на конференции организации рассказал о планах развития футбола в стране.

«Из последних шести чемпионатов мира мы попали только на два, не выйдя из группы. Можно сказать, что мы сейчас в догоняющих. К 2020 году необходимо совершить качественный переход, чтобы бороться за самые высокие места.

Также нужно поднимать интерес к внутреннему первенству страны. Хотя это и не будет гарантом сильной сборной. Например, чемпионат Англии. Сборная у англичан - не самая титулованная. Сборная России в истории футбола даже выше английской команды. Мы чемпионы Европы, двух Олимпиад, призеры мира и Евро», - отметил Мутко.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Россия Англия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Infl1ght
1457095312
Призёры мира - это когда? Наивысшее достижение - 4-е место на ЧМ-1966, Англия тогда выиграла
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Asbjorn
1457096150
Может быть СССР?
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Belars
1457099501
Дебил?
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Zeff
1457102545
Русские учились играть у англичан.
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EBER
1457103268
я может секрет открою для этого интеллектуала из спорта, но история российского футбола начинает отсчет от 1991 года, и за это период, кроме смешных анекдотов российская сборная ничего не достигла, а если господин Мутко имеет ввиду сборную СССР, то он тогда об этот могут сказать также бывшие 15 республик, входивших в ее состав. На самом деле российский футбол сейчас ровно на таком же уровне на каком английский у данного персонажа, который занимает высокий пост в РФ. В ближайшее время, кроме очередного вредительства не предвитится.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457105678
Мутко все больше и больше продолжает себя утешать.
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