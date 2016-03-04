Мутко: «Сборная России в истории футбола стоит выше сборной Англии»

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко на конференции организации рассказал о планах развития футбола в стране.

«Из последних шести чемпионатов мира мы попали только на два, не выйдя из группы. Можно сказать, что мы сейчас в догоняющих. К 2020 году необходимо совершить качественный переход, чтобы бороться за самые высокие места.

Также нужно поднимать интерес к внутреннему первенству страны. Хотя это и не будет гарантом сильной сборной. Например, чемпионат Англии. Сборная у англичан - не самая титулованная. Сборная России в истории футбола даже выше английской команды. Мы чемпионы Европы, двух Олимпиад, призеры мира и Евро», - отметил Мутко.