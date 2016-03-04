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  • Пеллегрини хочет заключить с «Зенитом» контракт более чем на два года

Пеллегрини хочет заключить с «Зенитом» контракт более чем на два года

4 марта 2016, 14:30
15

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини не принял предложение «Зенита» по контракту на два сезона с зарплатой 3,5 миллиона евро в год, так как хочет заключить с питерским клубом более долгосрочное соглашение. Сообщается, что чилийский специалист ждет большего доверия к его кандидатуре со стороны руководства российского клуба.

Пеллегрини, который в любом случае покинет свое нынешнее место работы по окончании сезона, уже сейчас ведет активный поиск следующего клуба в своей карьере. Отмечается, что специалист намерен продолжать тренировать именно на клубном уровне и отверг предложение возглавить национальную сборную своей страны – Чили.

Источник: Goal.com
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Манчестер Сити Пеллегрини Мануэль
Комментарии (15)
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шеффилд таун
1457094173
ПРАВИЛЬНО!!! РЖАВОМУ ПОДЗАД ПЕНДОЛЯ!!! ХОТЯ И ПЕЛЛЕГРИ!!! С ТАКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В МАН. СИТИ НЕХРЕНА НЕ ДОБИЛСЯ!!!
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Alek7183
1457095626
Да вообще на год только контракт, а как не пойдёт и чё опять вагон отступных.
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B_A_IV
1457096596
накой пеллегрини , ДАЁШЬ СЕМАКА!!!!
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Etiainen
1457097307
...а потом будет ныть о лимите...
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Каратель помойников
1457101177
да через год сам захочет из свалить,как только пр "кабинеты" узнает
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ФК Зенит всея Руси
1457103084
Покажи свою работу, реши поставленные задачи - тебе продлят хоть на четыре года, хоть шесть. А просто так заключать длительный контракт нам не особо интересно.
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FanatSerj
1457103657
Это проверенная схема Капелло с получением не кислых отступных )))
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ЦВБП!
1457104666
Ну правильно, что он за 2 года сделает.. Хотя бы на 2+2, например
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Taps
1457104817
Этот гусь в Питере не нужен, брысь ...
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nemolod
1457110940
Это будет "Капелло-2" : сначала провал,а потом начнут придумывать как от него избавиться не выплачивая всю сумму отступных! Неужели футбольное руководство до сих пор не уяснило,что если за сезон нет успеха,то ждать дальше уже бесполезно-яркий пример лысый тренер Лучано?
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