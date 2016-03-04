Пеллегрини хочет заключить с «Зенитом» контракт более чем на два года

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини не принял предложение «Зенита» по контракту на два сезона с зарплатой 3,5 миллиона евро в год, так как хочет заключить с питерским клубом более долгосрочное соглашение. Сообщается, что чилийский специалист ждет большего доверия к его кандидатуре со стороны руководства российского клуба.

Пеллегрини, который в любом случае покинет свое нынешнее место работы по окончании сезона, уже сейчас ведет активный поиск следующего клуба в своей карьере. Отмечается, что специалист намерен продолжать тренировать именно на клубном уровне и отверг предложение возглавить национальную сборную своей страны – Чили.