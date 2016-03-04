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    Пеллегрини хочет заключить с «Зенитом» контракт более чем на два года

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини не принял предложение «Зенита» по контракту на два сезона с зарплатой 3,5 миллиона евро в год, так как хочет заключить с питерским клубом более долгосрочное соглашение. Сообщается, что чилийский специалист ждет большего доверия к его кандидатуре со стороны руководства российского клуба.

    Пеллегрини, который в любом случае покинет свое нынешнее место работы по окончании сезона, уже сейчас ведет активный поиск следующего клуба в своей карьере. Отмечается, что специалист намерен продолжать тренировать именно на клубном уровне и отверг предложение возглавить национальную сборную своей страны – Чили.

    Источник: Goal.com

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    04.03.2016 14:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +84

      FANS86 4 марта 2016, 20:26

      с такой ЗП, я б тоже хотел по дольше контракт. Такой шанс может раз в жизни выпасть)))

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 4 марта 2016, 20:02

      Это будет "Капелло-2" : сначала провал,а потом начнут придумывать как от него избавиться не выплачивая всю сумму отступных! Неужели футбольное руководство до сих пор не уяснило,что если за сезон нет успеха,то ждать дальше уже бесполезно-яркий пример лысый тренер Лучано?

      0
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      Рейтинг: +1305

      Taps 4 марта 2016, 18:20

      Этот гусь в Питере не нужен, брысь ...

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Taps 4 марта 2016, 19:47

      нужен, нужен!)))

      -2
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      Рейтинг: +12

      ЦВБП! 4 марта 2016, 18:17

      Ну правильно, что он за 2 года сделает.. Хотя бы на 2+2, например

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 марта 2016, 18:00

      Это проверенная схема Капелло с получением не кислых отступных )))

      6
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 17:51

      Покажи свою работу, реши поставленные задачи - тебе продлят хоть на четыре года, хоть шесть. А просто так заключать длительный контракт нам не особо интересно.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 4 марта 2016, 17:19

      да через год сам захочет из свалить,как только пр "кабинеты" узнает

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 4 марта 2016, 16:15

      ...а потом будет ныть о лимите...

      3
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 4 марта 2016, 16:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      накой пеллегрини , ДАЁШЬ СЕМАКА!!!!

      -4
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      Рейтинг: +50

      Soccer-Loko-Fan > B_A_IV 4 марта 2016, 16:14

      Лучше не спешить пока Семаку. Пеллегрини классный тренер и Семаку есть чему научиться у него.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > Soccer-Loko-Fan 4 марта 2016, 18:12

      Пусть лучше на своих ошибках учится )

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 4 марта 2016, 15:47

      Да вообще на год только контракт, а как не пойдёт и чё опять вагон отступных.

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