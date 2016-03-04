Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Исполком РФС сократят до 23 членов

    Президент РФС Виталий Мутко, заявил о сокращении исполкома союза с 33 до 23 членов. При этом, отметил руководитель организации, клубы получат в исполкоме достаточное представительство.

    "Вчера я встречался с президентами клубов РФПЛ и президентом Сергеем Прядкиным. Богатые клубы считают себя локомотивом российского футбола. Это действительно лицо нашего футбола, но и у клубов интересы различаются. В итоге был найден компромисс: клубы получат в исполкоме достаточное представительство и будут в нем иметь свое слово. Получит свое место женский футбол. Но нам не нужно людей, которые будут приходить и просто рассказывать, как надо управлять", — заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2016 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11