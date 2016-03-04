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    Россия сыграет с Сербией в Монако

    Сборная России может провести товарищескую встречу с Сербией в Монако. По информации источника, матч пройдет 5 июня.

    Кроме того, российская сборная запланировала товарищеские матчи с командами Литвы (26 марта на "Открытие Арене" в Москве), Франции (29 марта на "Стад де Франс" в Париже) и Чехии (1 июня).

    "Что касается товарищеских матчей в июне, то они пройдут за пределами России. Официально места не определены, но, согласно предварительным договоренностям, игра с сербами пройдет в Монако, а с чехами – в Инсбруке", — сообщил источник.

    Источник: Р-Спорт

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    04.03.2016 10:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 4 марта 2016, 18:18

      В рулетку?

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