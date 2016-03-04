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    Ярцев назвал «ошибкой» решение «Спартака» отпустить Широкова

    Бывший наставник "Спартака" и сборной России Георгий Ярцев недоволен решением руководства красно-белых попрощаться с полузащитником Романом Широковым.Напомним, что сейчас футболист выступает за ЦСКА.

    "Скажу обтекаемо: был вариант, который успокоил бы и Романа, и клуб. Я на попечительском совете высказывал такую идею, но, к сожалению, было принято другое решение. Думаю, это ошибка. Футболиста такого уровня, капитана сборной надо было всеми силами удерживать.

    Надуманны ли рассуждения о том, что Широков и Попов мешали друг другу на поле? Естественно. Чем больше умных футболистов на поле, особенно в группе атаки, тем лучше. Соперник не знает, через кого будет развиваться следующая комбинация. Почему-то в ЦСКА Широков с Еременко друг другу не мешают", — сказал специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2016 06:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 4 марта 2016, 10:33

      Зато "сэкономили"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 4 марта 2016, 10:01

      зачем этот пешеход спартаку, не вижу ошибки с расставанием

      -3
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > hellkid 4 марта 2016, 10:23

      Для тебя, выходит, единственный действующий спартаковский тренер-чемпион уже не авторитет? Да вы в вашей Тарасовке молиться на каждое слово Ярцева обязаны! Аосле него человек 20 уже пытались - стопроцентный обломинго! И ещё пятьдесят обломаются.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 марта 2016, 09:35

      Согласен. Широков добавит головной боли Спартаку. Очень скоро.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 марта 2016, 09:23

      где кони, там желчь и навоз)))
      Ветку успели загадить)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 4 марта 2016, 10:19

      Желчь и навоз - это самая привычная среда для свиньи. Так что не кокетничай, тебе нравится.

      3
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 4 марта 2016, 09:13

      Сам спартак это большая ошибка нашего футбола !!!

      5
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      Рейтинг: +427

      policepnz 4 марта 2016, 07:55

      Уххахаха! Ждем от Широкова дубль

      4
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