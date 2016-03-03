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    Галицкий: «Я бы занимался футболом, если бы у меня была возможность бросить бизнес»

    Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заявил, что он хотел бы все свое время уделять футболу, но не имеет возможности.

    "Я думаю, я бы занимался футболом, если бы у меня была возможность бросить бизнес. Но, к сожалению, я должен быть ответственным. Наверное, еще лет пять-шесть назад ходил с огромным удовольствием на работу, тогда это для меня не было работой. Сейчас это для меня работа, но это не значит, что буду менее эффективен.

    Когда ты находишься постоянно под напряжением, думаешь, что лучше ужасный конец, чем ужасы без конца. Процесс из тебя ежедневно вытаскивает, вытаскивает энергию, тебе очень тяжело, и каждый день тебе тяжелее. Поэтому русский предприниматель в 48 – это импортный в 68. Уходить некуда, я не вижу, кому можно было бы отдать", – заявил Галицкий в интервью Rambler News Service.

    Напомним, что 48-летний Галицкий является владельцем розничной сети "Магнит" и входит в число самых богатых людей российского спорта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2016 23:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 4 марта 2016, 00:32

      Отдай мне !!!Буду пахать хоть сколько захочешь!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 марта 2016, 23:09

      Да во всём мире акционеры не работают.НАЙМИ ДИРЕКТОРА и занимайся своими делами

      -1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > андрей андреев 4 марта 2016, 00:11

      Он как раз и говорит, что его дело - организация футбола, а он вынужден заниматься свой торговой империей, хотя все это ему не в нюх. А что делать? Передать некому - в России слишком мало людей, не из кого выбирать. И уйти-то, блин, некуда - кругом Россия.

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