ЦСКА не исключает очередного возвращения Думбия

Сравнил Вагнера и Думбию- первый,несмотря на возраст,до сих пор показывает свой класс и каждая команда с его приходом оживает,а второго нынешний клуб не знает кому бы его перепродать!
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что летом армейцы могут вновь вернуть нападающего Сейду Думбия.
"Никогда не говори "никогда". Вспомните прежние наши истории возвращений – Вагнера, того же Думбия. Мы продолжаем быть на связи с Сейду, следим за ним и надеемся, что мы еще встретимся. Если Думбия будет по-прежнему находиться в хорошей спортивной форме, мы были бы рады видеть его в ЦСКА вновь", — сказал Бабаев.
Напомним, что трансфер 28-летнего Думбия принадлежит "Роме", а в январе он был отдан в аренду "Ньюкаслу" до конца этого сезона.