Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА не исключает очередного возвращения Думбия

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что летом армейцы могут вновь вернуть нападающего Сейду Думбия.

    "Никогда не говори "никогда". Вспомните прежние наши истории возвращений – Вагнера, того же Думбия. Мы продолжаем быть на связи с Сейду, следим за ним и надеемся, что мы еще встретимся. Если Думбия будет по-прежнему находиться в хорошей спортивной форме, мы были бы рады видеть его в ЦСКА вновь", — сказал Бабаев.

    Напомним, что трансфер 28-летнего Думбия принадлежит "Роме", а в январе он был отдан в аренду "Ньюкаслу" до конца этого сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2016 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 5 марта 2016, 12:51

      Сравнил Вагнера и Думбию- первый,несмотря на возраст,до сих пор показывает свой класс и каждая команда с его приходом оживает,а второго нынешний клуб не знает кому бы его перепродать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 марта 2016, 00:39

      Опять кинули кого то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 3 марта 2016, 22:55

      думбия: с детства мечтал играть в цска, всю мечтал играть в роме, сбылась моя мечта играть в англии.. он везде мечтает ..и везде его гонят))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 3 марта 2016, 22:16

      Шалашовский клуб. Оставьте вы уже мартыха в покое, дайте в Европе поиграть. Не губите карьеру ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 3 марта 2016, 20:29

      Мы, болельщики ЦСКА,не против. Будем рады!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11