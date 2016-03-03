Муса: «Чувствую, что снова забью «Спартаку»

Видимо им уже сказали что тащить их будут на 1 место не смотря ни на что
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о начале второй половины РФПЛ.
- Поздравляю с первой победой и первым голом в 2016 году. Наверняка вы очень довольны тем, как все сложилось.
- Йе. Я очень-очень рад, что мы провели такой хороший матч. А по поводу себя - я доволен, что забил в самой первой игре сезона.
- Могли и второй положить в концовке встречи, когда убежали один на один и пробили мимо вратаря. Но защитник “Уфы” Никитин предотвратил взятие ворот.
- Честно говоря, я уже был уверен, что будет гол! Но защитник оказался слишком быстрым, я даже не ожидал. Он выбил мяч, не позволил ему оказаться в сетке!
- В том эпизоде вам Роман Широков блестяще ассистировал. Вам нравится с ним играть в одной команде?
- Отличный игрок! Думаю, будет еще много матчей, где он поможет нам добиться побед!
- Широков вам запомнился, когда играл против ЦСКА за “Зенит”, “Краснодар”, “Спартак”?
- Йе! Именно он всегда доставлял нам самые большие проблемы. Я его хорошо помнил. Он очень опасный. Здорово, что теперь он за ЦСКА!
- Игра вашей команды сильно изменилась с появлением Широкова?
- Считаю, она поменялась. Но немножечко. За нас много хороших полузащитников играет. Поэтому - маленькие изменения.
- Широков - капитан сборной России, еще недавно лучший игрок нашей страны. Лично вам понятно, зачем “Спартак” отдал такого футболиста?
- Не знаю, мне все равно. Мы в ЦСКА очень сильно рады, что они так сделали.
- Вы наверняка помните свой гениальный прогноз перед прошлым дерби: “Выиграем у “Спартака”, Муса забьет” (Муса кивает). А сейчас предчувствие есть?
- Йе! Потому что я забиваю почти всегда, когда играю против “Спартака”. Чувствую, что забью “Спартаку” снова. Вот так!
- Ой-ой-ой, какие плохие новости для болельщиков “Спартака”!
- Ха-ха-ха!