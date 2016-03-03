Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муса: «Чувствую, что снова забью «Спартаку»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о начале второй половины РФПЛ.

    - Поздравляю с первой победой и первым голом в 2016 году. Наверняка вы очень довольны тем, как все сложилось.

    - Йе. Я очень-очень рад, что мы провели такой хороший матч. А по поводу себя - я доволен, что забил в самой первой игре сезона.

    - Могли и второй положить в концовке встречи, когда убежали один на один и пробили мимо вратаря. Но защитник “Уфы” Никитин предотвратил взятие ворот.

    - Честно говоря, я уже был уверен, что будет гол! Но защитник оказался слишком быстрым, я даже не ожидал. Он выбил мяч, не позволил ему оказаться в сетке!

    - В том эпизоде вам Роман Широков блестяще ассистировал. Вам нравится с ним играть в одной команде?

    - Отличный игрок! Думаю, будет еще много матчей, где он поможет нам добиться побед!

    - Широков вам запомнился, когда играл против ЦСКА за “Зенит”, “Краснодар”, “Спартак”?

    - Йе! Именно он всегда доставлял нам самые большие проблемы. Я его хорошо помнил. Он очень опасный. Здорово, что теперь он за ЦСКА!

    - Игра вашей команды сильно изменилась с появлением Широкова?

    - Считаю, она поменялась. Но немножечко. За нас много хороших полузащитников играет. Поэтому - маленькие изменения.

    - Широков - капитан сборной России, еще недавно лучший игрок нашей страны. Лично вам понятно, зачем “Спартак” отдал такого футболиста?

    - Не знаю, мне все равно. Мы в ЦСКА очень сильно рады, что они так сделали.

    - Вы наверняка помните свой гениальный прогноз перед прошлым дерби: “Выиграем у “Спартака”, Муса забьет” (Муса кивает). А сейчас предчувствие есть?

    - Йе! Потому что я забиваю почти всегда, когда играю против “Спартака”. Чувствую, что забью “Спартаку” снова. Вот так!

    - Ой-ой-ой, какие плохие новости для болельщиков “Спартака”!

    - Ха-ха-ха!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2016 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 марта 2016, 16:38

      Видимо им уже сказали что тащить их будут на 1 место не смотря ни на что

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 3 марта 2016, 16:32

      если ребров перекладину не поцелует... точно забьет))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 3 марта 2016, 16:30

      муса сказал - муса сделал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 3 марта 2016, 14:52

      Муса мне пацана со дворов напоминает, беззаботное дитя.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > nitto 4 марта 2016, 04:22

      но при этом он довольно таки не глупый пацан + тренируется на 200% слушает тренера и не рубит с плеча...после этого чемпионата уедет в англию играть ...жалко конечно, но что делать.....хотя если захочет то останется ещё поиграть )))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2016, 11:25

      Ну если ещё и в Спартаке чувствуют, что пропустят от Мусы, тогда всё срастётся )

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11