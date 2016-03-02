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    Примера. Черышев принес победу «Валенсии», Адурис оформил хет-трик в матче с «Депортиво»

    Гол Дениса Черышева оказался победным для "Валенсии" в матче против "Малаги" в рамках 27-го тура Примеры. Россиянин отличился в самом начале второго тайма.

    "Атлетик" из Бильбао разгромил на своем поле "Депортиво". Форвард Ариц Адурис оформил хет-трик. Ему на это потребовалось менее 30 минут игрового времени.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Атлетик Б – Депортиво – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Муньяин, 13; 2:0 – Адурис, 36; 2:1 – Риера, 51; 3:1 – Адурис, 53; 4:1 – Адурис, 60.

    Сельта – Вильярреал – 0:0

    Малага – Валенсия – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Чоп, 14; 1:1 – Камени, 41 (в свои ворота); 1:2 – Черышев, 50.

    Севилья – Эйбар – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Льоренте, 11

    Удаление: Кастелльяно, 88 (Эйбар).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2016 23:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 3 марта 2016, 00:58

      Теперь хоть чаще играть стал. Молодец!!!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 марта 2016, 00:01

      Черышев молодец,так держать!

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