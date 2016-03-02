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    Байдачный: «Кокорин забил в РФПЛ четыре гола. Разве это нормально?»

    Бывший нападающий московского "Динамо" Анатолий Байдачный подверг критике игру бывшего нападающего бело-голубых Александра Кокорина. Напомним, этой зимой форвард стал игроком "Зенита".

    – Многие удивляются, что бело-голубые не усилились этой зимой. Но можно ли было найти адекватную замену ушедшим Кокорину и Жиркову?

    – Жирков великолепный футболист, но он уже не молод. А Кокорин… Сколько он забил в этом сезоне за "Динамо"?

    – Четыре в чемпионате и один в Кубке.

    – Разве это нормально? Пять-шесть голов должен забивать крайний полузащитник!

    – То есть такому "Динамо" даже Кокорин не помог бы?

    – Можно позвать трех нападающих из "Барселоны". Но их же все равно надо тренировать, готовить, вписывать в схему игры. За счет индивидуальных качеств результата не добьешься. Если нет коллектива, командных действий, ничего не выйдет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2016 23:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 марта 2016, 17:14

      Когда футболом руководят бывшие профсоюзные деятели толку не будет.

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 марта 2016, 12:08

      Байдачный был хорошим форвардом в Динамо,что неудивительно,ведь главным тренером был Константин Иванович Бесков, именно его Динамо
      была первой советской командой,игравшей в финале Кубка Кубков В 1972 году! И он полностью прав,когда говорит,что именно командные действия прежде всего определяют игру и результат!

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