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    Корнеев: «Не считаю Виллаш-Боаша сильным тренером»

    Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением о будущем главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша.

    – Я не считаю его сильным тренером. Виллаш-Боаш не имеет права с такими игроками располагаться на том месте в чемпионате, где находится команда. В Лиге чемпионов "Зенит" хорошо выступал, но это большая заслуга индивидуального мастерства футболистов, нежели тренера.

    – Митрофанов сказал, что есть список тренеров, которые могут заменить Виллаш-Боаша и на первых позициях там фигурируют и российские специалисты. Это Семак и Радимов?

    – Для того, чтобы работать в "Зените", как и Семак, так и Радимов должны поработать самостоятельно на самом высоком уровне. Да, Радимов тренирует "Зенита"-2, но это не тот уровень. При всем уважении к обоим, им пока рано. Наверное, речь идет о тренерах, которые уже о себе заявили.

    – Вам приходят фамилии на ум, когда говорят о "Зените" и россиянине?

    – Президент клуба Александр Дюков обозначил, что это мог бы быть Слуцкий. Но Евгений Гинер вряд ли его отпустит. Если говорить еще о российских тренерах, то на ум приходит Курбан Бердыев. Или Станислав Черчесов, сейчас он продолжает доказывать свою состоятельность, показывая результат с "Легией". Они теоретически могли бы возглавить "Зенит".

    Напомним, Виллаш-Боаш является главным тренером "Зенита" с 2014 года. За это время под руководством португальского специалиста команда один раз становилась победителем РФПЛ, а также завоевывала Суперкубок России.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.03.2016 22:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2016, 10:47

      И Адвокаат, и Спагетти тоже не нравились. Ну тогда в России ещё вообще не было нормального иностранного тренера. Но в Зените все иностранцы были успешными, в отличии от других клубов

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