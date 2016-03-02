Джоркаефф: «Сборной России будет непросто на Евро-2016»

Бывший игрок сборной Франции Жан Джоркаефф, отец футболиста Юрия Джоркаеффа, выразил свою точку зрения относительно перспектив сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

"Сборной России будет непросто на Евро-2016. В команде началась смена поколений, сейчас в основном составе слишком много возрастных футболистов, которые вряд ли смогут подойти к чемпионату в оптимальной форме после тяжелого сезона. Вторым большим минусом является отсутствие россиян в сильных европейских чемпионатах.

Молодым игрокам нужно закалять свой характер в условиях жесткой конкуренции, а в России многие игроки получают место в составе только из-за лимита на легионеров. Этот лимит тормозит ваш футбол, он не приведет сборную к большим победам.

Я видел несколько поколений русских футболистов. Их потенциал и талант всегда вызывали у меня уважение, однако в топ-клубах русские практически не заиграли. В России явно есть проблемы в системе управления футболом и в работе с молодежью", – сказал Джоркаефф.