«Барселона» интересуется Умтити

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Лиона" Самуэлю Умтити.

Представители каталонского клуба посетили один из матчей чемпионата Франции и следили за игрой футболиста. Не исключено, что "Барселона" попытается приобрести игрока в летнее трансферное окно.

22-летний Умтити выступает за "Лион" с 2011 года, провел за клуб 160 матчей и забил 5 голов. Также на его счету 7 матчей и 1 гол за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.