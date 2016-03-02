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    «Зенит» интересуется Жоао Тейшейрой

    "Зенит" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Ливерпуля" Жоао Карлосу Тейшейре.

    Российский клуб намерен подписать игрока летом, когда у него завершится срок контракта с англичанами. Таким образом, футболист может достаться "Зениту" бесплатно. Также португальцем интересуется "Фиорентина".

    23-летний Тейшейра выступает за "Ливерпуль" с 2013 года, провел за клуб 8 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

    Источник: Daily Mail

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    02.03.2016 12:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +407

      18JG 2 марта 2016, 13:34

      За три года 8 матчей. Огонь! А есть футболисты, которые вообще не выходили на поле в ближайшие лет пять? Мы лучше его возьмем.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 2 марта 2016, 12:27

      мда, зенит купил двух овощей из динамо,1 непонятного из терека,1 молодого Йовановича,а этот то зачем?где полезные трансферы?

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > narkozanos 2 марта 2016, 13:11

      Не чего не могу сказать по 2 овощам,а вот непонятный как ты его назвал в первом же официальном матче принёс победу команде да и по игре к нему нет ни каких претензий,вошёл в игру и как минимум не ухудшил а как максимум добавил остроты в атаке и потому на данный момент можно считать что трансфер полезный и в добавок бесплатный)

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Lenin26 3 марта 2016, 11:52

      он вышел на 82 минуте,конечно он был активен,ты прикинь,если халка выпустить на 80 минуте?да и он хуже гарсии,маурисио на банку купили.

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