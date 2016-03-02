«Зенит» интересуется Жоао Тейшейрой

"Зенит" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Ливерпуля" Жоао Карлосу Тейшейре.

Российский клуб намерен подписать игрока летом, когда у него завершится срок контракта с англичанами. Таким образом, футболист может достаться "Зениту" бесплатно. Также португальцем интересуется "Фиорентина".

23-летний Тейшейра выступает за "Ливерпуль" с 2013 года, провел за клуб 8 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.